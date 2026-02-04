Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * «TORNA LA NEVE NELLE ZONE MONTANE A 800-1.000 METRI, IMBIANCATE LE AREE DI ALTA QUOTA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.50 - mercoledì 4 febbraio 2026

Come comunica Meteotrentino il territorio trentino è interessato dalla mattinata odierna da precipitazioni che si faranno via via più diffuse e moderatamente intense dal pomeriggio e nella prossima notte.

La quota neve, attesa mediamente oltre gli 800-1.000 metri e localmente sotto specie durante le fasi più intense e nelle valli meno ventilate, è prevista in aumento a 1.400 metri giovedì mattina.

Entro le ore centrali di domani, giovedì 5 febbraio, sono attesi in media 10-30 centimetri di neve oltre i 1.200 metri, con le quantità maggiori alle quote più alte e sui settori orientali, mentre quantitativi inferiori sono attesi alle quote più basse.

Sempre nella giornata di domani le precipitazioni sono date in temporaneo esaurimento a cominciare da ovest, ma venerdì sono probabili ulteriori precipitazioni deboli o moderate e nevose oltre i 1.300 metri circa.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.