PAT * SS47, – SVINCOLO “MOCHENA”: «AL VIA LA PROGETTAZIONE, INTERVENTO PER NUOVA CORSIA DI IMMISSIONE AUTO DA CIVEZZANO E PINÉ»

15.50 - giovedì 8 maggio 2025

Con una determina il dirigente dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche e responsabile dell’Unità di missione strategica per le opere minori Giancarlo Anderle ha autorizzato i tecnici ad accedere ai terreni interessati dall’opera (in sigla S-756) di messa in sicurezza dello svincolo tra la SS 47 della Valsugana e la provinciale 83 in località “Mochena”.

“Si tratta – spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti – di un passo che avvia di fatto la fase di progettazione per l’intervento che prevede la realizzazione di una nuova pista di accesso alla SS47 provenendo dalla provinciale da Civezzano o Piné. Verrà infatti creata una corsia di accelerazione più lunga e quindi incrementata la sicurezza dell’immissione delle auto sulla statale”. Per attuare questi interventi, prosegue il presidente, si sposterà il golfo di fermata degli autobus e verrà inoltre garantita la messa in sicurezza per i pedoni attraverso la collocazione di barriere di protezione spartitraffico.

L’intervento prevede anche di migliorare l’accesso alla strada comunale verso Civezzano nei pressi dell’esercizio pubblico, con la realizzazione di un intervento di sostegno del terreno a monte.