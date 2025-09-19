PAT * PERGINE VALSUGANA” «DEMOLIZIONE EX ARTIGIANELLI, NOVE IMPRESE IN CORSA PER L’APPALTO APAC»

12.50 - venerdì 19 settembre 2025

Sono nove le offerte trasmesse dalle imprese invitate alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di demolizione dell’edificio”Ex Artigianelli” a Susà di Pergine Valsugana.

Questo l’esito della prima seduta di gara che si è svolta questa mattina negli uffici di Apac, nell’ambito dell’iter che proseguirà con i prossimi passaggi in vista dell’aggiudicazione.

L’appalto, del valore a base d’asta di 1.627.531,63 euro, riguarda l’abbattimento del complesso “Ex Artigianelli”, edificato nella frazione di Susà di Pergine tra il 1963 e il 1965 come centro vocazionale-seminario minore.

Negli anni Settanta fu trasformato in scuola pubblica per le scuole medie di Pergine, con annesso convitto.

Assieme al grande corpo di fabbrica centrale e ai volumi collegati, che occupano una superficie di oltre 2.500 metri quadrati, la proprietà provinciale comprende un’area di quasi 15.500 metri quadrati.

L’edificio nel suo complesso non è sottoposto a vincoli storico-artistico, mentre il mosaico del Cristo Benedicente, un tempo custodito al suo interno, è già stato recuperato, restaurato e ricollocato nella chiesa di Sant’Alessandro a Riva del Garda.

Proseguono nel frattempo gli approfondimenti sulle soluzioni che consentano il recupero dell’area, in accordo con l’amministrazione comunale di Pergine Valsugana.