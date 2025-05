PAT * « ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, RIMBORSO DEGLI ONERI ASSICURATIVI»

14.00 - giovedì 8 maggio 2025

La Provincia rimborsa alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale gli oneri sostenuti unicamente per adempiere all’obbligo di assicurare i propri aderenti (soci) che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per la presentazione delle domande le organizzazioni di volontariato hanno tempo fino al 31 maggio 2025. Per le associazioni di promozione sociale il periodo di presentazione delle domande va dall’1/09 all’1/10/2025. Le domande devono essere presentate tramite il portale della Provincia autonoma di Trento.

Potranno essere richiesti a rimborso i premi pagati alla compagnia assicurativa l’anno solare precedente alla presentazione della domanda di rimborso (es. nel 2025 si potranno presentare i premi pagati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024).

Possono richiedere il rimborso gli enti non commerciali iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), nelle seguenti sezioni:

A) ODV (Organizzazioni di Volontariato);

B) APS (Associazioni di Promozione Sociale);

purché:

* abbiano sede legale in Provincia di Trento dal momento del pagamento del

premio oggetto della richiesta di contributo almeno sino alla data del

provvedimento di concessione del rimborso;

* siano regolarmente iscritti entro il 31 dicembre dell’anno precedente (ad

esempio il 31 dicembre 2024 per l’anno 2025);

* siano in regola con l’aggiornamento dei dati sul portale del RUNTS (numero

dei soci e dei volontari).

Per ulteriori informazioni e per la presentazione delle

domande: https://www.provincia.tn.it/Servizi/Rimborso-oneri-assicurativi-ODV-ed-APS