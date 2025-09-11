Popular tags:
OPINIONEWS ITALIA

ZELENSKY (TELEGRAM) * «OGGI CON IL PRESIDENTE DELLA FINLANDIA STUBB ABBIAMO ONORATO I DIFENSORI CADUTI A KIEV» (VIDEO)

10.35 - giovedì 11 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Oggi, insieme al Presidente della Finlandia, Alexander Stubb, i difensori ucraini che hanno dato la vita per l’Ucraina sono stati onorati presso il Muro della Memoria a Kiev.

Conserviamo il ricordo di ogni soldato caduto con gratitudine e rispetto.

Memoria eterna e benedetta a tutti coloro che sono morti per difendere la nostra indipendenza e il nostro popolo.

///

Сьогодні разом із Президентом Фінляндії Александром Стуббом біля Стіни памʼяті в Києві вшанували українських захисників і захисниць, які віддали свої життя заради України.

З вдячністю та шаною бережемо памʼять про кожного полеглого воїна.

Вічна і світла пам’ять усім, хто загинув, захищаючи нашу незалежність, наших людей.

