PAT – ISPAT * CENSIMENTO: « LA POPOLAZIONE IN TRENTINO A 540.958 RESIDENTI, AUMENTATA DEL 3,1% RISPETTO AL 2011 »

Al 31 dicembre 2021, le forze di lavoro sono 260.568, quasi 13mila in più rispetto al 2011 (+5,2%). L’incremento delle persone attive sul mercato del lavoro è dovuto sia alla crescita degli occupati (11mila persone in più, +4,8%); soprattutto fra le donne (+8,1%), sia alla crescita delle persone in cerca di occupazione (+11,8%), in particolare per la componente maschile (oltre 1.000 unità in più, pari a +21,2%).

La quota più importante delle non forze di lavoro è formata dai circa 114mila percettori di pensioni da lavoro o di redditi da capitale. Risultano 31.869 le persone dedite alla cura della casa, tra le quali sono più che raddoppiati gli uomini (+150,6%) a fronte di una diminuzione delle casalinghe (-12,3%) e risultano 38mila gli studenti e studentesse, aumentati rispettivamente del 12,2% e del 13,7% (Prospetto 8).

Gli indicatori relativi al mercato del lavoro per il Trentino presentano valori più alti rispetto a quelli nazionali. Nel 2021 il tasso di occupazione è del 52,8%, quasi 7 punti percentuali sopra il valore medio italiano, come risulta più elevata la percentuale di occupate donne (46,5% contro 37,9% dell’Italia) e degli occupati stranieri (56,8% contro il 53,5% dell’Italia). Risulta, invece, più basso rispetto alla media nazionale il tasso di disoccupazione maschile, mentre quello femminile è invariato, per la componente straniera. Nonostante una situazione piuttosto favorevole all’occupazione femminile, in Trentino permane uno squilibrio di genere, seppure con valori più contenuti rispetto alla media nazionale. Nel 2021, il gap di genere del tasso di attività è di circa 13 punti, così come la distanza tra il tasso di occupazione delle donne (46,5%) e quello degli uomini (59,4%). Il tasso di disoccupazione delle donne (6,3%) è di 1,6 punti più alto di quello degli uomini (4,7%). Il divario di genere si amplia ulteriormente se si considerano i tassi della sola componente straniera: più di 25 punti nel tasso di occupazione (uomini 70,4%, donne 44,9%), quasi 6 punti nel tasso di disoccupazione (uomini 11,4%, donne 17,3%) (Prospetto 9).