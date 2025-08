PAT * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: SPINELLI, «APPROVATE LE LINEE GUIDA ED IL PIANO D’AZIONE, STRUMENTI E REGOLE CHIARE PER L’AUTOMAZIONE»

12.31 - venerdì 1 agosto 2025

Governare e gestire nel modo corretto, al riparo dai possibili rischi, il grande potenziale di crescita dell’intelligenza artificiale, un fattore di sviluppo sociale ed economico e in particolare di innovazione anche per la macchina amministrativa provinciale sia per le attività interne che, soprattutto, per il miglioramento dei servizi pubblici e della relazione con l’utenza.

Questo l’obiettivo del provvedimento approvato dalla Giunta provinciale che su proposta del vicepresidente Achille Spinelli ha dato via libera a due documenti operativi in materia.

Mentre le Linee guida sanciscono le regole per l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, tra cui quella generativa, negli ambienti di lavoro della Provincia, quindi l’adozione della tecnologia per supportare l’attività amministrativa e non solo, il Piano di azione definisce gli interventi prioritari che prevedono l’implementazione progressiva degli strumenti di IA, con i prossimi passi che riguardano ad esempio il lancio di chatbot e assistenti virtuali sia per i cittadini che a uso interno e l’automazione sperimentale di alcuni processi dell’amministrazione.

Si definiscono così alcuni punti chiari rispetto all’utilizzo dei nuovi strumenti da parte della Provincia, in un quadro normativo che resta comunque in continua evoluzione, a livello internazionale e nazionale, e che per ora ha tra i riferimenti principali il Regolamento Ue 2024/1689 (AI Act).

“L’innovazione è determinante, per il presente e futuro della nostra comunità – così il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca Achille Spinelli -. Lo è a maggior ragione per il settore pubblico, che è una leva fondamentale nella nostra terra autonoma per dare risposte ai cittadini, al mondo delle imprese, a tutti i potenziali beneficiari dei servizi.

Ecco perché è giusto cogliere il potenziale di miglioramento dell’IA, che può essere un alleato fondamentale per ottimizzare i tempi, sostituire e automatizzare attività routinarie e ripetitive, ridurre gli errori, aumentare la produttività, migliorare i servizi.

Dobbiamo farlo però nel modo giusto, dandoci un quadro di regole e tutele, soprattutto sotto il profilo della sicurezza e della tutela dei dati e del rispetto dei diritti fondamentali, senza mai dimenticare l’importanza della centralità umana.

Le Linee guida e il Piano di azione consentono proprio questo: accelerare il processo di transizione digitale che la Provincia promuove da tempo, anche con iniziative come il Progetto Bandiera per utilizzare in modo strutturato l’IA e migliorare la qualità dei servizi digitali, individuando un ambiente di applicazione chiaro e definito, a beneficio del personale che utilizza gli strumenti identificati come sicuri dall’amministrazione e della collettività che ne trarrà vantaggio”.

Nuovi passi in avanti quindi nell’utilizzo sicuro ed efficace degli strumenti di IA sotto il coordinamento dell’Unità di missione semplice per l’intelligenza artificiale (UMSE IA), operativa dal primo febbraio 2025, con la funzione di supervisionare l’integrazione dei sistemi di IA – inclusi quelli di tipo generativo – all’interno dell’amministrazione provinciale, nonché di presidiare lo sviluppo delle relative politiche di sicurezza, con particolare attenzione alla tutela dei dati.