PAT * « ”EUREGIO IN TAVOLA”, IERI UNA SERATA DI GALA PER LA CUCINA REGIONALE ALPINA»

12.10 - giovedì 8 maggio 2025

I dodici chef del progetto video-culinario “Euregio in tavola” ieri sono stati al centro di una serata di gala organizzata dall’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino presso la Fiera di Bolzano. Ognuno di loro ha presentato la propria interpretazione di quattro piatti tipici dei tre territori, che saranno resi noti al pubblico grazie a una serie di video diffusi nell’ambito di un ampio progetto di comunicazione realizzato nel corso del 2025, anno della presidenza altoatesina dell’Euregio.

Come hanno evidenziato in apertura i rappresentanti istituzionali, l’obiettivo del progetto è quello di evidenziare l’importanza della ricca cucina regionale di Tirolo, Alto Adige e Trentino. Il presidente dell’Euregio e presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ha sottolineato che “La cucina dell’Euregio combina i migliori ingredienti dei nostri territori per creare un piatto unico. Non è solo un simbolo della nostra unità nella diversità, ma anche un fattore economico. Con ‘Euregio in tavola’, apre la strada a una cucina sostenibile”.

Presente all’evento l’assessore alle politiche per la casa, patrimonio, demanio e promozione della conoscenza dell’Autonomia della Provincia autonoma di Trento Simone Marchiori. “L”Euregio vuole rendere visibile l’identità culturale e storica dei nostri territori e creare nuove sinergie – ha detto l’assessore. Con “Euregio in tavola” è stata attivata un’importante collaborazione tra le tre associazioni di cuochi dei nostri territori: il Trentino, con la sua straordinaria tradizione culinaria, può dare un contributo prezioso anche per far conoscere i prodotti e le tradizioni locali”.

Günther Platter, uno dei padri fondatori dell’Euregio e già capitano del Tirolo, ha ricordato l’obiettivo originario della collaborazione: “Ho avuto il piacere e la fortuna di accompagnare e sostenere l’Euregio fin dalla sua fondazione. L’Euregio mi stava – e mi sta tuttora – a cuore ed è un modello di cooperazione transfrontaliera in tutta Europa. Il progetto ‘Euregio in tavola’ dimostra letteralmente come la ristorazione possa unire e avvicinare le persone. Sono particolarmente lieto che i video mostrino anche quanti progetti di valore l’Euregio abbia prodotto per la popolazione dalla sua fondazione nel 2011”.

Nel corso di una tavola rotonda, i presidenti delle tre associazioni di cuochi Patrick Jageregger (Alto Adige), Stefano Goller (Trentino) e Philipp Stohner (Tirolo) hanno presentato gli obiettivi del progetto. Inoltre, tre chef di “Euregio in tavola”, Tina Marcelli, Giulia Segna e Madlen Hackl, hanno raccontato le loro esperienze durante le riprese e la loro carriera nella gastronomia di alto livello.

“Abbiamo aderito con convinzione fin da subito a questo progetto, che consideriamo un’importante occasione di scambio e dialogo tra i territori dell’Euregio. Crediamo nel valore della conoscenza reciproca, nella condivisione delle tradizioni e nella valorizzazione dei prodotti che raccontano l’identità culturale di ciascuna area”, ha detto Goller.

“La cucina è un’espressione dell’identità territoriale e della viva tradizione. ‘Euregio in tavola’ porta sullo schermo le radici culinarie dei nostri territori in modo suggestivo e mostra quanto sia vivace e diversificata la nostra cultura gastronomica comune. Il progetto è un forte simbolo dell’autenticità, dell’origine e del potere della cucina territoriale di connettere le persone al di là dei confini”, ha aggiunto Jageregger.

“Dai ristoranti stellati e pluripremiati alle locande e ai rifugi di montagna: la nostra Euregio è leader culinaria nel territorio alpino e dovremmo esserne più orgogliosi. Dobbiamo mostrare apprezzamento per le nostre aziende e farlo insieme. Questo aiuterà tutti ad affermare ulteriormente le nostre destinazioni come mete gastronomiche. Negli ultimi anni questo aspetto è stato trascurato soprattutto nel Tirolo del nord, anche se lo standard è estremamente elevato. Questa “via maestra” gastronomica in Alto Adige, Trentino e Tirolo del nord e orientale è un’ulteriore dichiarazione a favore della nostra splendida professione, nonché del rafforzamento delle associazioni di cuochi nei singoli territori. Con la cucina si può fare molto”, ha concluso Stohner.

Da febbraio 2025 e fino al prossimo autunno, vari partner televisivi e radiofonici dei tre territori dell’Euregio trasmettono le dodici video puntate del progetto “Euregio in tavola” a intervalli di alcune settimane. Sono coinvolti dodici chef, quattro per ciascuno dei tre territori dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino – che accompagnano il pubblico attraverso le stagioni con i loro piatti regionali preferiti. Ogni episodio fornisce anche informazioni interessanti sulla storia, la cultura e i progetti dell’Euregio.

Dopo la trasmissione iniziale, i video e i ritratti dei cuochi, le ricette oltre ad ulteriori informazioni vengono pubblicati sul sito web dell’Euregio alla sezione Euregio in tavola.