PAT * «EFFICIENZA IRRIGUA, ECCO IL BANDO DA OLTRE 18 MILIONI, ZANOTELLI: “COSÌ AMMODERNIAMO I SISTEMI DI GESTIONE”»

12.02 - venerdì 8 agosto 2025

Oltre 18,2 milioni di euro in campo per promuovere l’efficienza nella gestione delle risorse idriche in agricoltura.

Su proposta dell’assessore provinciale competente Giulia Zanotelli, la Giunta ha approvato oggi i criteri attuativi generali e l’apertura del bando 2025, destinato ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario.

“Sostenere l’ammodernamento del sistema irriguo trentino – evidenzia l’assessore Zanotelli – significa investire nella competitività del nostro sistema agricolo, oltre che nella stabilità delle filiere.

I progetti che puntano sull’efficienza nell’uso dell’acqua, guardando all’innovazione, sono fondamentali per ammodernare i sistemi di gestione”.

Potranno accedere al bando i progetti con importo di spesa minima ammissibile a finanziamento di 2 milioni di euro fino ad un importo massimo di 8 milioni di euro.

Le domande potranno essere presentate da lunedì 11 agosto a lunedì 22 settembre 2025, tramite il portale SRTrento.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della strategia provinciale per la gestione ottimale dell’acqua. Le risorse stanziate mirano a sostenere interventi di impatto territoriale concreto.