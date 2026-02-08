Popular tags:
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * CURLING: «VITTORIA AL FOTOFINISH PER L’ITALIA, SUPERATA LA NORVEGIA 6-5 E QUALIFICAZIONE ANCORA POSSIBILE NEL DOPPIO MISTO»

08.01 - domenica 8 febbraio 2026

Vittoria con brivido che tiene vive le speranze di qualificazione. L’Italia di Amos Mosaner e Stefania Constantini supera 6-5 la Norvegia e rimane in corsa per un posto nelle semifinali del doppio misto di Curling.

“Un successo all’ultimo respiro – ha commentato il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti assieme all’assessore allo sport, Mattia Gottardi – che ha premiato il carattere e la determinazione del nostro Amos e della compagna di squadra Stefania Constantini.

Due atleti, due campioni capaci di fare la differenza in ogni momento della gara e che oggi hanno superato un momento di difficoltà e ritrovato consapevolezza dei loro grandi mezzi tecnici”.

Domani, domenica 8 febbraio, il programma vede la coppia azzurra disputare due decisive partite per l’accesso alle semifinali, contro Repubblica Ceca e Gran Bretagna (già qualificata).

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

