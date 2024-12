PAT * BOSENTINO – MERCATINO DI NATALE: FAILONI, «INIZIATIVA CHE CONIUGA TRADIZIONE, COMUNITÀ E TURISMO»

18.57 - sabato 7 dicembre 2024

Mercatino di Natale di Bosentino, Failoni: “Iniziativa che coniuga tradizione, comunità e turismo”. Nel primo pomeriggio di oggi l’inaugurazione ufficiale alla presenza dell’assessore al turismo Roberto Failoni.

Si è aperto ufficialmente nel primo pomeriggio di oggi Artigiani a Bosentino, tradizionale mercatino di Natale del paese, appuntamento atteso e partecipato dalla comunità della Vigolana che mette in vetrina una ampia proposta di prodotti artigianali realizzati a mano da hobbisti, commercianti e artigiani locali. All’inaugurazione è intervenuto anche l’assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo Roberto Failoni, che ha portato il saluto della Giunta.

“Da oltre vent’anni questo mercatino aggrega la comunità, che partecipa con passione per dare vita ad un appuntamento che nel tempo ha saputo crescere ed affermarsi tra gli eventi in programma nel periodo natalizio in Trentino – le parole dell’assessore -. È un’iniziativa che è riuscita a coniugare con successo tradizione, comunità e turismo in un’unica grande festa, valorizzando il lavoro di tanti artigiani del posto e le loro creazioni uniche” ha sottolineato ancora Failoni nel suo intervento, durante il quale ha ringraziato la Pro Loco, i tanti volontari e le associazioni che ogni anno contribuiscono ad organizzare la manifestazione.

Presenti all’inaugurazione insieme all’assessore Failoni il primo cittadino di Altopiano della Vigolana Paolo Zanlucchi, il consigliere provinciale Walter Kaswalder, i rappresentanti delle associazioni e numerosi esponenti della società civile.

Conclusa l’inaugurazione ha preso il via la corsa dei grinch e dei babbi natale, organizzata in collaborazione del Gruppo Sportivo Valsugana.

Artigiani a Bosentino sarà aperto nei weekend del 7-8 dicembre e 14-15 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso il Palazzetto dello Sport di Bosentino.