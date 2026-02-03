Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * ANNIVERSARIO CERMIS: FUGATTI, «IL TRENTINO HA CONOSCIUTO IMPORTANTI FERITE, DOBBIAMO IMPARARE DALLE TRAGEDIE»

15.30 - martedì 3 febbraio 2026

I giorni febbrili che precedono le competizioni olimpiche non devono far dimenticare l’importanza dell’attenzione al territorio, che si manifesta anche attraverso un’attenta gestione organizzativa dei grandi eventi sotto il profilo della sicurezza e del presidio sanitario.

Il Trentino ha purtroppo conosciuto importanti ferite dalle quali ha cercato di imparare, proprio per garantire il massimo impegno a tutela della comunità: è questo un monito che la Provincia autonoma di Trento cerca di tenere sempre ben presente.

Lo afferma il presidente a nome della Provincia nel giorno di rinnovato cordoglio per i familiari delle vittime delle tragedie del Cermis, avvenute rispettivamente il 3 febbraio 1998 e 9 marzo 1976.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

