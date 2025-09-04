PAT * «ANDARE, TORNARE, RESTARE: L’11 SETTEMBRE TORNA IL GIOVEDÌ CULTURALE»

09.20 - giovedì 4 settembre 2025

L’Euregio invita, in collaborazione con la Casa della Pesa e l’istituto di cultura ladina Micurà de Rü, ad una serata culturale ladina presso la sede dell’Euregio nella Casa della Pesa di Bolzano: giovedì 11 settembre 2025 alle ore 18.00, in via dei Portici 19.

Entrata libera, posti limitati.

In occasione del Giovedì culturale dell’Euregio, giovedì 11 settembre a Bolzano, giovani autrici e autori della Val Badia affronteranno i temi dell’appartenenza e dell’abitare, attraverso la musica, la poesia e l’arte.

In occasione di questa speciale serata culturale con il motto “Andare, tornare, restare”, si parlerà di come riscoprire, attraverso diverse forme di espressione artistica, il legame profondo, seppur controversial, tra l’individuo e il suo territorio.

Dopo i saluti introduttivi della professoressa universitaria Ulrike Kindl, Nadia Moling condurrà la serata con l’accompagnamento musicale del gruppo rap “Cooperaziun Planta”.

All’evento parteciperanno l’autrice Lucia Piccolruaz e la illustratrice Silvia Baccanti.

L’entrata all’evento, che si svolgerà in italiano, tedesco e ladino, è gratuita, fino a esaurimento posti.

Dal 2022 l’Euregio Tirolo-Sudtirolo-Trentino e l’associazione culturale Casa della Pesa propongono l’iniziativa dei giovedì culturali: come punto d’incontro culturale per la cittadinanza, la Casa della Pesa di Bolzano ospita un programma di intrattenimento, seminari e opportunità per il confronto reciproco, sia per adulti che per bambini.