RAI 1 – “ PEZZI UNICI “ * EP 5 PUNTATA DEL PRIMO DICEMBRE 2019, « LE DISGRAZIE NON VENGONO MAI SOLE » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Pezzi unici. St 1 Ep 5 – Le disgrazie non vengono mai sole. Linda, la madre di Lapo, esce dalla comunità a cui era stata affidata e piomba nella vita del figlio. Il ragazzo, che già vive un momento difficile, entra definitivamente in crisi, e con lui anche Valentina, la sua fidanzata. Tutta questa tensione porta il giovane apprendista a reagire con violenza alla provocazione di un avventore della bottega che, successivamente, minaccia di denunciarlo. Anche per Vanni la situazione non è delle migliori: Chiara, sua moglie, ha deciso di chiedere ufficialmente la separazione.

