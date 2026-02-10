TRENTINO VOLLEY * «AGGIORNAMENTO SULLE CONDIZIONI DI ALESSANDRO MICHIELETTO»

18.00 - martedì 10 febbraio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Gli ulteriori accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto nelle ultime ore lo schiacciatore Alessandro Michieletto hanno evidenziato una frattura da stress incompleta del peduncolo destro della quarta vertebra lombare.
Il giocatore sta già seguendo un programma volto al recupero; nelle prossime settimane le sue condizioni verranno ulteriormente verificate, ma al momento non è possibile stabilire con esattezza la data del suo ritorno in campo.
