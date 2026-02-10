A.C. TRENTO 1921 * «LUCA TABBIANI CONVOCA 22 GIOCATORI PER LA GARA DI SERIE C SKY WIFI IN TRASFERTA CONTRO L’ARZIGNANO VALCHIAMPO»

16.15 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

///

Luca Tabbiani convoca 22 giocatori per la gara di Serie C Sky Wifi in trasferta contro l’Arzignano Valchiampo

Il tecnico gialloblù: «Quella di domani non sarà una gara semplice ma il nostro obiettivo deve essere quello di continuare a giocare come stiamo facendo e allungare la striscia di risultati utili consecutivi».

Trento, 10 Febbraio – Si torna in campo. Dopo la bella vittoria esterna ottenuta dal Trento contro la Pergolettese, la squadra di Tabbiani è chiamata ad una nuova trasferta, questa volta contro l’Arzignano Valchiampo.

Il fischio d’inizio della partita contro i veneti, valida per il ventiseiesimo turno di Serie C Sky Wifi, ed in programma domani allo Stadio Dal Molin, è fissato per le ore 20.30.

Al momento, in classifica, i gialloblù sono settimi con trentotto punti in coabitazione con l’InterU23 mentre l’Arzignano Valchiampo è dodicesimo con trenta punti.

Per la ventiseiesima partita di campionato, il tecnico gialloblù Luca Tabbiani ha convocato 22 giocatori. Non saranno della gara: Muca, Fiamozzi, Giannotti, Mehic, Fossati e Cruz.

**I CONVOCATI**

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Francesco Costantini (2006); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Gabriele Calzà (2008); Christian Corradi (2005); Mattia Maffei (2004); Kevin Miranda (2003); Andrea Trainotti (1993); Daniele Triacca (2005).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Giacomo Benedetti (1999); Pietro Candelari (2005); Aldo Genco (2007); Mattia Ronald Sangalli (2002); Simone Tarolli (2007).

ATTACCANTI: Christian Capone (1999); Federico Chinetti (2005); Clarence Corallo (2005); Nicola Dalmonte (1997); Tommaso Ebone (2005); Marco Ladisa (2006); Jacopo Pellegrini (2000).

Queste le dichiarazioni di Luca Tabbiani rilasciate in conferenza stampa alla vigilia della gara di Serie C Sky Wifi contro l’Arzignano Valchiampo: «Sappiamo che è un momento importante del nostro campionato e cominciare bene la settimana contro la Pergolettese è stato fondamentale. Ora vogliamo proseguire su questa strada.

Nell’allenamento odierno il gruppo ha lavorato con grande intensità e questo mi rende positivo. All’andata contro l’Arzignano abbiamo compromesso noi stessi una partita che poteva essere l’inizio di una serie importante: è stata una gara strana, ma nel nostro percorso ci è comunque servita.

Domani dovremo mantenere la nostra identità. Sarà una partita nella quale dovremo mantenere il possesso palla e dovremo essere bravi a non forzare la giocata.

La classifica in questo momento è bella, anche se molto corta, e dobbiamo credere di poter continuare a migliorare la nostra posizione lavorando giorno dopo giorno. Il cambio di modulo visto sabato mi ha confermato che nel corso di una stagione si possono sviluppare più soluzioni: per me la priorità resta dare organizzazione e un’identità forte, sotto l’aspetto mentale e tattico».

Qui l’intervista video integrale di Luca Tabbiani: [https://www.youtube.com/watch?v=I2XyjPTDkOE](https://www.youtube.com/watch?v=I2XyjPTDkOE)

**L’ARBITRO DELL’INCONTRO**

La direzione di gara è stata affidata al Signor Andrea Palmieri della Sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Signor Vittorio Consonni di Treviglio e Signor Ionut Eusebiu Nechita di Lecco. Quarto Ufficiale il Signor Andrea Terribile di Bassano del Grappa. Operatore Fvs il Signor Paolo Tomasi di Schio.

**PROGRAMMA DEL VENTISEIESIMO TURNO DI SERIE C SKY WIFI**

MER 11/02 ORE 18 ALCIONE MILANO OSPITALETTO

MER 11/02 ORE 18 DOLOMITI BELLUNESI PERGOLETTESE

MER 11/02 ORE 18 NOVARA ALBINOLEFFE

MER 11/02 ORE 18 RENATE TRIESTINA

MER 11/02 ORE 20:30 ARZIGNANO V. TRENTO

MER 11/02 ORE 20:30 GIANA ERMINIO LECCO

MER 11/02 ORE 20:30 INTER U23 LUMEZZANE

MER 11/02 ORE 20:30 PRO PATRIA CITTADELLA

MER 11/02 ORE 20:30 PRO VERCELLI L.R. VICENZA

MER 11/02 ORE 20:30 UNION BRESCIA VIRTUS VERONA

