SPORT * HOCKEY PINÉ: «VINCE IL DERBY CONTRO TRENTO 4-3 ALL’OVERTIME E CONQUISTA LA VETTA DELLA CLASSIFICA»

Hockey Piné vince il derby all’overtime Trento battuto 4-3, le tigri sono in vetta.

Sabato l’Hockey Piné ha conquistato una vittoria importantissima alla Würth Arena, superando l’HC Trento per 4-3 all’overtime.

Un successo che ha permesso ai ragazzi di Chizzali di passare il turno e di chiudere il Qualification Round in prima posizione, a pari merito proprio con la formazione trentina.

L’avvio di gara è stato intenso. Le tigri hanno provato subito ad aprire le danze con Ciuletti dopo 44 secondi, ma la conclusione non ha centrato la gabbia avversaria.

La risposta dell’HC Trento è arrivata nell’immediato: Masotti ha sbloccato il risultato dopo appena 53 secondi, finalizzando un assist di Piva.

Il Piné non si è lasciato abbattere e ha reagito prontamente. Al 2′ è arrivato il pareggio giallonero con Costa, bravo a concretizzare un’azione ben costruita da Brezzi.

La squadra di casa si è mostrata aggressiva e determinata, creando diverse occasioni per allungare il vantaggio con Spacil, Brezzi, Rocco, Cont e Colombini.

Anche Pertoldi ha cercato la via del gol, senza però riuscire a concretizzare. A trovare nuovamente la rete è stato l’HC Trento, che è passato in vantaggio con Costantini, ancora su assist di Piva.

Sul finire del primo periodo Colombini, Rocco e Cont hanno tentato di ristabilire l’equilibrio prima della pausa, senza però successo.

Il secondo tempo è scivolato via senza reti, nonostante il netto predominio dell’Hockey Piné, che ha fatto registrare 12 tiri in porta contro i 5 degli ospiti.

Pertoldi, Cont e Vincentini hanno sfiorato il gol del pareggio, così come Pallabazzer, Biasioni e Ceolan, ma la difesa trentina ha retto.

Nel terzo il Piné ha trovato la meritata rete: Pallabazzer ha accorciato le distanze grazie a un’azione orchestrata da Colombini.

Al 53′ Rocco ha riacceso definitivamente le speranze giallonere, firmando il 3-2.

La reazione trentina non si è però fatta attendere e, dopo appena un minuto, Manica ha ristabilito la parità.

Il tempo regolamentare si è chiuso sul 3-3, portando la sfida all’overtime.

A decidere l’incontro, al 61′, è stato ancora Pallabazzer, che ha messo il sigillo finale su assist di Rocco.

Con questa vittoria Hockey Piné ha agganciato l’HC Trento in vetta alla classifica.

L’ultima giornata ha quindi regalato un derby intenso, combattuto, deciso solo ai tempi supplementari.

Una partita fatta di sorpassi, risposte immediate e tanta tensione.

Il Piné è restato in gara, ha reagito quando serviva e all’OT ha trovato la rete, che ha chiuso la sfida e ha consegnato la vetta della classifica.

Ora lo sguardo è rivolto ai playoff.

Quarti e semifinale si giocano al meglio delle tre, quindi la prima squadra che vince due partite passa alla fase successiva.

L’Hockey Piné sabato prossimo incontrerà il Chiavenna al centro Polisportivo Valchiavenna, il ritorno invece si giocherà all’Ice Rink sabato 21 ed eventuale gara 3 verrà svolta a Sondrio.

«Abbiamo sbagliato troppo. – dice Robert Chizzali, allenatore di Hockey Piné – Forse abbiamo un po’ sottovalutato il Trento. Non siamo stati capaci di giocare secondo il nostro schema. Meritato l’1-2 iniziale degli avversari.

Nel secondo periodo abbiamo alzato il livello del nostro gioco: siamo stati superiori nei tiri in porta, ma ci è mancata la concretezza.

In quello successivo abbiamo segnato, ma abbiamo anche portato a casa delle penalità inutili.

L’overtime è andato come doveva andare, abbiamo giocato male un periodo, ma negli altri due abbiamo mostrato un buon hockey.

In vista dei playoff servirà la giusta mentalità, affrontando ogni avversario col massimo impegno.

La qualità della squadra c’è, ma ognuno deve fare la propria parte.

Ora dobbiamo studiare ed analizzare i nostri errori».

Risultati ultima giornata di Qualification Round: HC Piné – HC Trento 4-3, Sportivi Ghiaccio Cadore – HC Valpellice Bulldogs 4-0.

Classifica Qualification Round: HC Piné occupa ora la prima posizione con 21 punti al pari del Trento.

Al terzo posto c’è Sportivi Ghiaccio Cadore con 16.

Plebiscito Padova Waves è quarta con 7 punti.

Il fanalino di coda è il HC Valpellice Bulldogs con 6 punti.