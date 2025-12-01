10.02 - lunedì 1 dicembre 2025

**Aquila Basket Trento protagonista alla presentazione del libro “Campioni a sorpresa”: l’AD Nardelli porta l’esperienza bianconera nel dialogo tra sport e management**

TRENTO – Aquila Basket Trento è stata tra i principali protagonisti della presentazione del libro “Campioni a sorpresa. Dallo sport al business, superare le attese e costruire successi”, svoltasi martedì 25 presso la Libreria Egea di Milano.

L’evento, organizzato da Key2people, ha riunito tre realtà sportive italiane capaci di trasformare sfide complesse in opportunità di crescita: Imoco Volley Conegliano, Bologna FC 1909 e Aquila Basket Trento.

Il volume racconta come i modelli di leadership, gestione e cultura organizzativa sviluppati nello sport possano diventare una fonte d’ispirazione per il mondo del business.

Tra i casi citati, Aquila Basket Trento si distingue per un percorso di sviluppo che in pochi anni ha portato il Club dalle categorie minori a competere ai massimi livelli nazionali ed europei, consolidando un’identità forte e riconosciuta.

A rappresentare il Club bianconero è stato l’Amministratore Delegato Andrea Nardelli, invitato sul palco come testimone diretto del modello Aquila Basket. Nel suo intervento, Nardelli ha illustrato l’approccio gestionale che negli anni ha guidato la crescita del Club: visione strategica a lungo termine, valorizzazione del capitale umano, radicamento territoriale e investimenti continui su giovani, competenze e innovazione.

«La storia di Aquila Basket dimostra che per superare le attese non servono scorciatoie, ma coerenza, identità e lavoro quotidiano», ha sottolineato Nardelli durante la presentazione. «Il nostro percorso è la prova che una comunità forte, un progetto chiaro e la fiducia nelle persone possono diventare leve decisive per costruire successi duraturi».

Accanto all’autore Marco Alfieri, sono intervenuti anche Claudio Fenucci (AD Bologna FC 1909) e Piero Garbellotto (Presidente Imoco Volley), che insieme a Nardelli hanno dato voce alle storie raccontate nel libro. Le tre testimonianze hanno evidenziato come lo sport possa rappresentare una palestra privilegiata per sviluppare competenze di leadership, capacità di adattamento e cultura del gruppo, oggi richieste anche alle aziende.

Il libro, pubblicato da Egea, racconta infatti il valore di progetti nati “dal basso” e diventati casi di successo grazie a visione, coraggio manageriale e radicamento nella propria comunità. Un quadro in cui l’esperienza di Aquila Basket assume un ruolo di primo piano.

La partecipazione all’evento rappresenta un ulteriore riconoscimento del modello sviluppato da Aquila Basket, sempre più osservato anche al di fuori del contesto sportivo. Il Club trentino si conferma così non solo protagonista sul campo, ma anche realtà capace di portare contributi concreti nel dibattito su leadership, innovazione e gestione del cambiamento.

L’appuntamento di Milano è stato la prima tappa di un tour di presentazioni che porterà “Campioni a sorpresa” in diverse città italiane. Aquila Basket continuerà a essere parte attiva nel dialogo tra sport e impresa, condividendo la propria esperienza e il proprio percorso di crescita.