SPORT * HOCKEY PINÉ: «SCONFITTA 3-2 A PINEROLO: GIALLONERI AL RELEGATION ROUND, ESONERATO BORTOT»

09.01 - lunedì 1 dicembre 2025

A Pinerolo l’Hockey Piné cede di misura. Gialloneri ko per 3-2, ora c’è il Relegation Round.

Sabato sera l’Hockey Piné non è riuscito a superare lo Storm Pinerolo, che si è imposto per 3-2 nel match valido quale spareggio per ottenere l’accesso al Master Round. Al Palaghiaccio di Cotta Morandini i gialloneri si sono arresi alla formazione torinese, che ha così conquistato un posto nella seconda fase accanto alle migliori squadre del campionato, mentre al team trentino non rimane che prendere parte al Relegation Round insieme a Plebiscito Padova, Sportivi Ghiaccio Cadore, Valpellice Bulldogs e HC Trento.

I padroni di casa sono partiti con decisione, ma i trentini hanno provato a reagire ai vari tentativi avversari. Il Pinerolo ha sbloccato il risultato al 13′ con Motous, servito da Reynaud e Gardiol. L’Hockey Piné ha cercato il pareggio con Albertini e Pezzei, ma senza successo.

Nel secondo periodo Reynaud ha firmato un nuovo assist, permettendo a Manavella di portare il punteggio sul 2-0. La reazione degli ospiti è stata immediata: Pertoldi ha costruito l’azione che ha consentito a Ceolan di riaprire la partita.

Rinfrancata dal gol, la squadra trentina ha trovato il 2-2 al 42′ con Pallabazzer. Il Pinerolo, però, non ha ceduto e al 47′ Faggian ha fissato il risultato finale sul 3-2, su azione preparata da Marcialis e Anselmino.

Nella seconda fase della stagione ci si aspetta un cambio di rotta, serve una svolta sia sul piano fisico sia su quello mentale. La società ha interrotto i rapporti con coach Bortot e la scelta del successore è ricaduta su Robert Chizzali, che con la sua esperienza può portare stimoli nuovi. Il prossimo incontro è in programma il 6 dicembre contro il Padova.

Le parole di Luca Giacomuzzi, per l’occasione a capo della squadra: «Abbiamo giocato una buona partita, ma come spesso succede commettiamo errori nel reparto difensivo e questi condizionano il risultato, mentre in fase offensiva non siamo incisivi come dovremmo. Vista la qualità dei giocatori che abbiamo nel roster, dobbiamo anche dire che non siamo mai al completo: Costa, Gobbetti e Renzo Rocco sono infortunati, Colombini ha giocato con una microfrattura alla mano. Confidiamo in un cambiamento positivo».

I risultati delle gare di questo fine settimana: Storm Pinerolo – HC Piné 3-2 e HC Gherdeina – Valpellice Bulldogs 3-2.