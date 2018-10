SKY * ‘ GIOCHI PROIBITI ‘: UNA SERIE DI INCHIESTE SULLO STATO DI ABBANDONO E INCURIA IN CUI VERSANO IN ITALIA LE AREE VERDI DEDICATE AI BAMBINI

Lo stato di salute di una società si misura anche da come tratta i suoi bambini. Per questo è un sintomo allarmante lo stato in cui versano molte delle aree pubbliche dedicate proprio allo svago dei più piccoli, abbandonate a se stesse e vittime di incuria, sporcizia e degrado. È il sintomo evidente della disattenzione con cui spesso l’Italia guarda alle nuove generazioni, e dunque al proprio futuro.

Sky TG24 ha scelto di dedicare un ciclo di inchieste sulle condizioni delle aree giochi nel nostro Paese, raccolte sotto il nome di “Giochi proibiti”, in cui raccoglierà le testimonianze degli utenti e le dichiarazioni delle autorità competenti. Si parte domani con un servizio sul Parco archeologico del Colle Oppio, nel pieno centro di Roma, a due passi dal Colosseo, a cura di Federico Sisimbro.

L’inchiesta breve mostra come l’area abbia una manutenzione praticamente inesistente e una cura del verde pubblico molto carente. A questo si uniscono sporcizia e degrado, dovuti anche alla presenza nell’area di molte persone senza fissa dimora che di sera – nonostante il parco chiuda formalmente alle 21 – hanno fatto di Colle Oppio il loro ricovero notturno. Il servizio sarà trasmesso all’interno dell’approfondimento “Dentro i fatti con le tue domande”, in onda dalle 10 alle 12 su Sky TG24, e riproposto nelle principali edizioni del tg.

Dopo Roma, seguiranno altri approfondimenti sia da grandi metropoli come Milano e Napoli sia dalla provincia, per documentare lo stato delle strutture (altalene, scivoli, canestri), della cura del verde, oltre che i ritardi nella manutenzione e le frequentazioni indesiderate – spacciatori, ubriachi o tossici – in spazi e aree che dovrebbero invece rappresentare invece isole di tranquillità, svago e aggregazione per i bambini italiani.

Le inchieste brevi di “Giochi Proibiti” saranno disponibili anche su Skytg24.it e sui canali social della testata. Gli spettatori potranno segnalare i casi di incuria, pericolo e degrado nei parchi giochi o nei luoghi pensati per i bambini attraverso l’indirizzo email news@skytv.it, oltre che attraverso gli account social di Sky TG24 (Facebook, Twitter e Instagram), anche attraverso l’invio di foto.