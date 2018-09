RAI 3 * PASSATO E PRESENTE: TRE PUNTATE DEDICATE ALLA BATTAGLIA DI CAPORETTO

Tre puntate dedicate alla battaglia di Caporetto. Le propone “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura condotto da Paolo Mieli. Nella prima, in onda giovedì 20 settembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Mieli e il professor Nicola Labanca esaminano gli eventi che precedono la battaglia.

In particolare, si analizza come i due eserciti contrapposti – italiani da una parte, austro-ungarici e tedeschi dall’altra – si siano preparati allo scontro e vengono ricostruite le condizioni sociali in cui versavano le due nazioni in quella delicata fase storica. E si contestualizza tutto ciò nel 1917: un anno chiave per le sorti non solo per l’Italia e l’Austria Ungheria, ma per ogni Paese coinvolto nella prima guerra mondiale.