provincia autonoma bolzano – astat * turismo alto adige: ” il 43,9% delle prenotazioni avviene online “

Riceviamo e pubblichiamo integralmente il seguente comunicato stampa:





Dati Astat sul turismo: nel 2017, in Alto Adige, il 43,9% delle prenotazioni vengono fatte online. Domani si celebra la giornata mondiale del turismo.

Ricorre domani, 27 settembre, la Giornata mondiale del turismo, voluta dall’Organizzazione mondiale del turismo (Unwto per sottolineare l’importanza culturale, politica ed economica del turismo per la comunità internazionale.

Il motto per il 2018 è “Tourism and the digital transformation”. Si tratta di un settore importante per l’economia dell’Alto Adige, dove il valore aggiunto dei servizi di alloggio e ristorazione corrispondeva nel 2015 al 10,7% del totale, pari a oltre 2 miliardi di euro. Dai dati disponibili emerge come in Provincia di Bolzano il numero delle prenotazioni online di alloggi turistici stia aumentando rapidamente.

La quota delle prenotazioni tramite internet nel 2017 è aumentata di 5,4 punti percentuali rispetto al 2016, passando dal 38,5% al 43,9%.

In occasione della Giornata mondiale del turismo l’Istituto provinciale di statistica Astat mette a disposizione online una serie storica sull’andamento del turismo in Alto Adige articolata in tre capitoli: capacità ricettiva, arrivi e presenze e principali indicatori turistici.

Contemporaneamente è disponibile una raccolta di tabelle con dati dei 116 comuni in Alto Adige sugli arrivi e presenze dal 1950 al 2017. La serie storica e la raccolta di tabelle comunali possono essere consultate in allegato o online. Inoltre, all’interno dell’atlante statistico sono consultabili ulteriori cartine, serie storiche diagrammi e tabelle.