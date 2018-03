PATT * ELEZIONI AMMINISTRATIVE LAND TIROLO: ESPRIMIAMO LE NOSTRE CONGRATULAZIONI AL CAPITANO DEL TIROLO GÜNTHER PLATTER

Il risultato di Platter e della Övp in Tirolo: garanzia per l’Euregio e per la collaborazione in Trentino. Il Partito Autonomista Trentino Tirolese esprime le proprie congratulazioni al Capitano del Tirolo Günther Platter per i risultati elettorali di domenica scorsa della Övp, che si conferma primo partito del Tirolo, con il 44,3% dei consensi e una crescita di quasi il 5%.

La Övp, al pari del Patt, è una forza politica che si riconosce nei valori del popolarismo europeo. In particolare con la Övp tirolese ci sono forti legami d’amicizia e una collaborazione che affonda le sue radici nel tempo, per il comune di impegno di crescita e valorizzazione del progetto dell’Euregio.

A Platter e alla Övp vanno pertanto i nostri auguri di buon lavoro, con la certezza che questa importante affermazione elettorale consentirà di lavorare con ancor maggior forza per l’amicizia e la collaborazione tra i territori dell’Euregio.

*

Franco Panizza – Segretario politico Patt

Simone Marchiori – Vicesegretario politico Patt