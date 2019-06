MOVIMENTO CONSUMATORI E CIES ONLUS * WE LIKE, WE SHARE, WE CHANGE: « AL VIA IL PROGETTO PER SENSIBILIZZARE GIOVANI, ADULTI E AZIENDE SUL TEMA DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI CONSUMO »

Prosegue con il Teatro Forum l’interazione con i consumatori di “We Like, We Share, We Change, Percorsi di Educazione e Informazione al Consumo”, il progetto realizzato da Movimento Consumatori e Cies Onlus per sensibilizzare giovani, adulti e aziende sul tema della responsabilità sociale di consumo. Partito con la mostra “SottoilCosto – Un percorso da ConsumAttori”, che sta incontrando migliaia di studenti nelle scuole italiane, ora il progetto coinvolgerà i consumatori adulti in un percorso di riflessione sulla società dei consumi.

In collaborazione con la compagnia Parteciparte gli attori, si legge in una nota che grazie alla tecnica del teatro forum (dove il pubblico può intervenire per provare delle soluzioni ai problemi inscenati), cercheranno di coinvolgere i cittadini in una riflessione sui diritti di chi consuma, lavora, produce o di chi subisce la voracità di un sistema che mira ad un’espansione totale impossibile, dove il potere è in mano a pochissimi soggetti che indirizzano il “mercato”. L’obiettivo sarà di far emergere il punto di vista dei singoli consumatori su questioni molto complesse e attuali che vedono il consumatore al centro della complessità.

Lo spettacolo parte dal presupposto che le risposte sui nostri bisogni fondamentali hanno cambiato indirizzo. Le decisioni che ci riguardano sono prese sempre più lontano, da Bruxelles a Washington. Le nostre vite, i nostri consumi, la storia dei nostri affetti potrebbero finire in un cloud in California.

Come possiamo contribuire ad accelerare i tempi del mutamento, “traslocando” dalla società dei consumi alla società dei consumatori, dove il consumo sostenibile e consapevole diventa un atto politico? Quali decisioni riguardano l’individuo, incidono sulla qualità di quello che mangia, su come si muove, su come si relaziona con il suo territorio? Prima di dover prenotare un biglietto per Marte come possiamo abitare il nostro pianeta in modo sostenibile?

“Stiamo vivendo – afferma Alessandro Mostaccio, segretario generale di Movimento Consumatori – un momento storico che ci chiede di schierarci, di prendere posizione, di uscire allo scoperto rispetto a un modello economico dove tutto e tutti sono stati ridotti a pedine di un gioco in cui non hanno nessun potere di controllo.

Alla globalizzazione economica non è stata affiancata una governance globale istituzionale, democratica e gli effetti li vediamo e li subiamo tutti con più o meno consapevolezza. E’ il momento di riflettere e, se ancora possibile, cambiare strada!”

“Con questo spettacolo, basato sul metodo del Teatro Forum -aggiunge Elisabetta Melandri, presidente del CIES onlus – il CIES continua nell’utilizzo di metodologie partecipative per diffondere – in particolare alle nuove generazioni – un forte messaggio di responsabilità e di attenzione ai temi della cittadinanza globale”

Lo spettacolo vuole attrezzarci a “traslocare” nel nuovo millennio con la capacità di lottare per non soccombere, con la volontà di raddrizzare gli equilibri in questo mondo, con la tenacia nel conoscere per superare le disuguaglianze. ll pubblico potrà intervenire e allenarsi sia su scene quotidiane molto semplici sia sull’organizzazione di campagne ambiziose, potrà cambiare la storia e…non comprare un biglietto per Marte!

La prima è prevista a Roma il 27 giugno al Centrale Preneste (Via Alberto da Giussano 58 – zona prenestino Pigneto) alle ore 21.00, si andrà poi in scena in altre 9 città italiane.

Lo spettacolo è gratuito, è gradita la prenotazione alla segreteria organizzativa: mail: cies@cies.it, tel. 0677264611

We Like, We Share, we Change è un progetto di rilevanza nazionale, cofinanziato dal Ministero delle Politiche Sociali (art. 72 Dl 117/2017 – Anno 2017)