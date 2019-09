COMITATO CENSITI SARDAGNA (TRENTO) * DISCARICA: « NO ALLA RIAPERTURA DEGLI IMPIANTI, FOTO DI GRUPPO CON 175 PAESANI ALLA ” BUSA DEGLI ORSI ” »

Appuntamento ieri, domenica 8 settembre alle 5 del pomeriggio, per la popolazione di Sardagna per ribadire un fermo “No” alla riapertura della discarica, nonostante la tregua di un anno decisa dalla Provincia dopo le varie osservazioni alla Via presentate in questi mesi.

Non si è trattato quindi di un festeggiamento per questa decisione, ma di un’altra dimostrazione di netto dissenso all’ipotesi di nuovi conferimenti e, soprattutto, come altre volte, una richiesta di aiuto alla città di Trento e alla politica affinché riveda le proprie decisioni in proposito.

Si è preso lo spunto di una bella fotografia d’epoca scattata quasi cento anni fa nella piazza di Sardagna per riproporre una foto di gruppo, questa volta in un luogo più particolare, la Busa dei Orsi, la piattaforma panoramica quasi sospesa sopra il burrone con la magnifica vista della città di Trento e della Valle dell’Adige.

Si sono potute contare 175 persone, tutte del paese. Un vero successo visto il tempo non certo clemente di questa prima domenica di settembre.