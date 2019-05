LA 7 – “TAGADA“ * INTERVISTA AVVOCATO BONGIORNO: « UN MOMENTO DI GRANDE SODDISFAZIONE PER LA LEGA IN CUI SALVINI RACCOGLIE I RISULTATI » (CLIP)

La ministra per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno sottolinea che fino al terzo grado di giudizio nessuno è colpevole, ma che sul caso Rixi hanno rispettato il contratto di governo stipulato con il Movimento 5 stelle.

LINK

*

La ministro per la pubblica amministrazione spiega che a giugno dovrebbe diventare legge il ddl concretezza che, tra l’altro, prevede i controlli biometrici per prevenire le truffe dei furbetti del cartellino. La privacy sarà garantita perché le impronte digitali saranno trasformate in codici alfanumerici.

LINK

*

La ministro della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno spiega come questo sia “un momento di grande soddisfazione per la Lega in cui Salvini raccoglie i risultati” ma che la “campagna elettorale è stata veramente pesante” e che queste “sono giornate delicate”.

LINK