COMUNITÀ TERRITORIALE VAL DI FIEMME * TRANSLAGORAI: IL MAKING OF DEL DOCUFILM IL 6 APRILE ALLE 20.30 AL CINEMA DI PREDAZZO, INGRESSO GRATUITO

Il dietro le quinte di “Translagorai: il docufilm” di Daniele Dellagiacoma e Federico Modica sarà proiettato venerdì 6 aprile alle 20.30 al cinema teatro di Predazzo.

Un video di una trentina di minuti contenente anticipazioni del film, immagini del backstage, spettacolari riprese del Lagorai e interviste ai protagonisti di questo progetto del Piano Giovani di Zona di Fiemme 2017, in capo alla Comunità Territoriale che a breve presenterà i progetti vincitori del bando per il 2018.

Organizzata dall’associazione Evo, la produzione ha ottenuto l’appoggio, oltre che dei partner istituzionali, di Montura e Ferrino.

Il docufilm racconta l’avventura di quindici giovani fiemmesi, accompagnati da una troupe cinematografica di sei professionisti, da una guida alpina e da cinque volontari, che nello scorso mese di agosto sono partiti dal Passo Manghen e hanno percorso in più giorni di cammino la Translagorai.

L’obiettivo non era solo la condivisione di un trekking, ma soprattutto la realizzazione di un docu-film che racconterà le vicende di quattro giovani cittadini alla scoperta della montagna e delle sue tradizioni.

In attesa della presentazione del docufilm completo, ancora in fase di lavorazione, la proiezione del making of, come viene detto in termini tecnici, permetterà di conoscere il dietro le quinte della produzione, tra aneddoti, commenti, emozioni dei partecipanti, con lo sfondo meraviglioso del selvaggio Lagorai.

L’ingresso è gratuito, grazie alla collaborazione del Comune di Predazzo che ha messo a disposizione la sala del cinema.