APSS TRENTINO * OSPEDALE SANTA CHIARA: ” PER LA QUINTA VOLTA L’ACCREDITAMENTO DELLA JOINT COMMISSION INTERNATIONAL DI CHICAGO “

L’ospedale Santa Chiara ha ottenuto per la quinta volta l’accreditamento Joint Commission International (Jci). Il prestigioso riconoscimento, conseguito dopo un’impegnativa settimana di verifiche da parte degli ispettori inviati dalla sede Jci di Chicago, premia il lavoro di squadra e l’impegno di tutto il personale nel miglioramento della qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti e operatori.

«La comunità che servite – hanno affermato gli ispettori Jci nel corso della riunione finale della visita – deve essere molto orgogliosa di voi che siete uno dei 700 ospedali nel mondo, che vuole migliorare le proprie procedure assistenziali chiedendo l’accreditamento e un controllo continuo. Abbiamo osservato che in questo ospedale vi è l’intenzione, che non viene mai a mancare, di perseguire la sicurezza e la qualità dell’assistenza dei vostri pazienti e, cosa non meno importante, di creare un ambiente lavorativo sicuro per gli operatori. Siamo rimasti colpiti dall’impegno che mettete nel perseguire questi obiettivi».

«È con soddisfazione – ha commentato Paolo Bordon, direttore generale Apss, dopo la conferma dell’accreditamento comunicato dalla sede di Chicago di Jci – che apprendiamo di aver nuovamente conseguito il risultato di essere uno degli ospedali accreditati secondo i rigidi parametri di Joint Commission International.

Essere valutati da un ente terzo, indipendente e non governativo come Jci, significa mettere in atto in un monitoraggio costante dei propri processi lavorativi ed essere impegnati in un miglioramento continuo dei nostri servizi di assistenza. Il riconoscimento del livello dell’assistenza e della sicurezza delle cure attraverso i 288 standard e 1.157 elementi misurabili di Jci è la dimostrazione della qualità di ciò che i nostri cittadini possono trovare ogni volta che varcano la soglia dell’ospedale Santa Chiara.

Desidero ringraziare tutti gli operatori del Santa Chiara per la professionalità, il lavoro di squadra e il clima favorevole durante la settimana della visita. Un ringraziamento particolare va alla direzione medica e a quella infermieristica, che hanno coordinato i lavori nel mese precedente e durante la visita degli ispettori Jci».

L’accreditamento Jci non valuta le diverse componenti di una struttura e i risultati che queste ottengono singolarmente, ma valuta l’organizzazione nel suo complesso e le connessioni che intercorrono fra le reciproche parti del sistema.

Quello di Joint Commission International è l’accreditamento volontario più diffuso a livello internazionale e The Joint Commission, con sede a Chicago, è un indiscusso punto di riferimento per le organizzazioni sanitarie, dal momento che negli Usa ha accreditato ad oggi più di 700 ospedali nel mondo.

Jci collabora con strutture ospedaliere, agenzie sanitarie, ministeri, istituzioni universitarie per promuovere standard di assistenza rigorosi e per fornire soluzioni con cui conseguire performance di eccellenza.