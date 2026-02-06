UNOMATTINA IN FAMIGLIA * “GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO” : «RAI DEDICA PROGRAMMAZIONE SPECIALE CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO, CONTENUTI SU TV E RADIO» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

10.06 - venerdì 6 febbraio 2026

Il 7 febbraio è la “Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo”, istituita nel 2017, su iniziativa del Miur, per contrastare un’emergenza che riguarda soprattutto adolescenti e preadolescenti e che colpisce, in particolare, gli individui considerati deboli o “diversi”.

Una ricorrenza alla quale, sabato 7 gennaio, Rai dedica una programmazione speciale radio, tv, digital e social.

Su Rai 1 alle 8.35 “Unomattina in famiglia” propone spazi di approfondimento sui temi della giornata, mentre Rai 3, alle 00. 25, trasmette il film di Stefano Cipani “Educazione fisica”.

Grande attenzione alla giornata da parte delle testate giornalistiche radio e tv e RaiNews.it che proporranno servizi e interviste per mantenere alta l’attenzione sull’argomento.

In particolare, RaiNews24 avrà spazi all’interno delle edizioni del Tg e nei programmi “Mattina 24”, “Pomeriggio 24” e “Sera 24”, con la partecipazione di ospiti esperti e testimonianze.

Rai Cultura, sul canale Rai Storia, con “Il giorno e la Storia”, in onda alle 00.10 e in replica 8.30, 12.15, 13.30, 20.10, ripercorre l’origine della campagna nazionale ideata dal Miur denominata “Il nodo blu contro il bullismo”.

Il portale di Rai Scuola, invece, presenta un percorso didattico in cui insegnanti, psicologi e giuristi spiegano cos’è il bullismo e come contrastarlo.

Dal programma #Mai Più Bullismo, primo social coach televisivo sul bullismo, le testimonianze di tre vittime. (www.raiscuola.rai.it/percorsi/giornatacontroilbullismoeilcyberbullimo).

Per la ricorrenza saranno disponibili sulla piattaforma RaiPlay i seguenti film: “I figli della notte”, di Andrea De Sica; “Revenge Room”, corto di Diego Botta; “La regina di cuori” corto di Thomas Turolo; “La bambola di pezza” corto di Nicola Conversa.

Per le serie, “Nudes” di Laura Luchetti e Marco Danieli; e “Rumors”.

La sezione Learning aggiornerà con nuovi titoli la collezione “Stop al bullismo” (www.raiplay.it/collezioni/stopalbullismo).

Tra le “Storie” sono disponibili “Jams”, “Crush, la storia di Stella”, “I figli della notte”, “Mia”, “La Regina di cuori”, “Senza rete”.

In “Bullismo” si possono trovare “Quick Rules – Bullismo”, “Quante Storie – Bullismo”, “La volta buona – Bullismo sui social, servono più regole per combatterlo?”, “La volta buona – Bullismo sui social, vittima quasi un adolescente su 5”, “Bella Ma’ – Vladimir Luxuria, la lettura contro bullismo e discriminazione”, “Gli speciali di Rai Scuola – Il bullismo ti frega la vita”.

Per il “Cyberbullismo” disponibili “Senza rete (doc)”, “Digital World – Cyber Bullismo. I dati dell’Osservatorio InDifesa”, “Presadiretta – Cyberbullismo e crimini digitali: il lato oscuro della rete per i più giovani”, “Digital World – Bullismo e Cyberbullismo”, “Presa diretta – La crudeltà del Cyberbullismo: la storia di Alessandro”, “Unomattina – Il web che uccide, Cyberbullismo estorsione e ricatti”.

Tra le “Testimonianze”, “Generazione Z – Emanuela Tittocchia racconta il bullismo e l’anoressia nel suo passato”, “Domenica In – Teresa Manes, la mamma che lotta contro il bullismo”, “Storie Italiane – l’ombra del bullismo sul suicidio di un quindicenne”, “Vita in diretta – Luca, ex bulllo: a 16 anni ho perseguitato una disabile”, “Tu non sai chi sono io – Big Mama: la rapper che lotta per la body positivity”, “Da noi a ruota libera – Io, Daniele, 10 anni, vittima di bullismo”.

La piattaforma RaiPlay Sound proporrà l’audio-documentario di Radio3 “Dove ho sbagliato, Storie di vittime e prevaricatori nell’era di internet” e gli approfondimenti dei podcast original “Parla con Noi! Benessere Psicologico” e “Psicologia d’aiuto”.

Inoltre, testimonianze e interviste dai programmi “Wannabe”, “Tutta la città ne parla”, “Il tuffo”, “Genitori che fare?”

L’offerta radio comprende su Radio 1, oltre ai Gr, “Inviato speciale” alle 8.30; su Radio 2 “Good Morning Radio2 weekend” alle 6.00, “Radio2 In Forma” alle 12.00, “Tutti Nudi a Radio2” alle 17.00, “Radio2 Caterpillar” alle 19.45.

Ampia la programmazione di radio digitali specializzate e podcast.

In particolare, Radio Kids propone una puntata speciale di “Big Bang” dal titolo “Abbasso i bulli” durante la diretta di “Buongiorno di Radio Kids” alle 7.30.

A Rai Live Napoli Silvio Martino approfondirà i temi della giornata a “Around Naples” alle 15.00.

Sui canali social sarà realizzato un post dedicato, pubblicato il 7 febbraio.

La piattaforma RaiPlay Sound avrà in evidenza il podcast “Finestre”, realizzato in collaborazione con Unicef.

Radio Techetè ripropone una puntata di “Italia no, Italia si” alle 6.00, alle 14.00 e alle 22.00.

No Name Radio realizzerà un carosello ad hoc sui canali social.

La ricorrenza verrà ricordata all’interno della rubrica Almanacco – Giornate Nazionali/mondiali pag. 413.

