News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

TG 2 * “TG2 POST” – 02/02 (21.00) : «DECRETO SICUREZZA DOPO I FATTI DI TORINO, ALLARME DRAGHI SULL’EUROPA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

21.00 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Appuntamento questa sera, 02 febbraio alle 21.00, con Tg2 Post, l’approfondimento quotidiano del Tg2 condotto da Monica Giandotti.

Nella puntata si parlerà del decreto sicurezza dopo i fatti di Torino e dell’allarme di Mario Draghi sull’Europa.

Ospiti: Pietro Senaldi, Condirettore Libero; Maria Latella, giornalista e consigliera del Centro Studi Americani; Goffredo Buccini, Editorialista Corriere della Sera; e Giampiero Massolo, Direttore Osservatorio Geopolitico Luiss.

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

