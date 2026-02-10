RAI * “FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA DI SANREMO” – 26/02 : «IRINA SHAYK CO-CONDUTTRICE, ICONA DELLA MODA CON 150 COPERTINE EDITORIALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

16.06 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il palco del Teatro Ariston si “colora” di glamour con la presenza di Irina Shayk, co-conduttrice della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, della serata di giovedì 26 febbraio.

Irina Shayk è un’icona della moda mondiale.

Presenza fissa sulle passerelle e sui red carpet più prestigiosi del pianeta, da Schiaparelli, Versace, Valentino, Miu Miu e Burberry fino al Met Gala, Cannes e agli Academy Awards, è stata il volto delle campagne delle principali maison di moda.

Nella sua straordinaria carriera è apparsa su oltre 150 copertine editoriali, incluse 46 copertine di Vogue, è tra le protagoniste del Calendario Pirelli 2025 ed ha debuttato sul grande schermo come attrice al fianco di Dwayne Johnson nel film Hercules.

Oggi Irina rimane uno dei talenti più influenti e trasversali del settore, vantando numerosi riconoscimenti internazionali che spaziano dalla moda ai media.

*

*

