RAI * “ASCOLTI TV” – 2/10 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE+ RAINEWS24: 2 MILIONI 761MILA SPETTATORI (32,6%;) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 564 MILA SPETTATORI (30,3%;)»

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a lunedì 2 febbraio, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00.

TOTALE Rai generaliste+ RaiNews24: 2 milioni 761mila spettatori; 32,6%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 564 mila spettatori; 30,3%.

Prima serata 20.30 – 22.30.

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 6 milioni 515 mila spettatori; 31,7%;

TOTALE: Mediaset generaliste + TgCom24: 6 milioni 790 mila spettatori; 33%.

Grandi ascolti per l’ultimo appuntamento con “La preside” che ieri ha stravinto il prime time con il 27,3% di share e 4 milioni 633 mila spettatori.

Su Rai 2 il film “John Wick 3: parabellum”, firmato dal regista Chad Stahelski, è stato visto da 442 mila spettatori e il 2,4% di share.

Su Rai 3 “Lo Stato delle Cose” di Giletti registra il 6,6% di share e supera il milione di telespettatori (1 milione 12 mila).

In seconda serata sulla rete ammiraglia “XXI Secolo” ottiene nella prima parte il 13,1% di share e 1 milione 291 mila spettatori.

Su Rai 2 “Il Processo al 90°” ottiene il 5,7% di share con 333 mila spettatori e su Rai 3 “Tg3-Linea Notte” si attesta al 7,2% di share e 457 mila spettatori.

“L’Eredità” è sempre il programma più visto nel preserale con il 28,2% di share e 4 milioni 971.

In access prime time “Cinque minuti” è al 21,1% di share e 4 milioni 299 mila, mentre “Affari Tuoi” è stato seguito da 5 milioni 261 mila spettatori con il 24,7% di share.

Nello stesso segmento orario, su Rai 3, “Blob di tutto di più” registra 1 milione 81 mila spettatori con il 5,6% di share, “Via dei matti n.0” è al 4,1% di share con 833 mila spettatori, “Il cavallo e la torre” al 5,8% con 1 milione 197 mila spettatori e “Un posto al sole” al 6,7% con 1 milione 424 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Unomattina” si attesta al 18,1% con 831 mila spettatori.

“Storie italiane” nella prima parte ottiene il 18% di share e 774 mila spettatori e, nella seconda, il 19,2% di share e 988 mila spettatori.

“È sempre mezzogiorno!” è stato seguito da 1 milione 582 mila spettatori con il 16,4% di share.

Nel pomeriggio di Rai 1, “La volta buona” ottiene il 13,7% con 1 milione 524 mila spettatori nella prima parte e il 15,6% di share e 1 milione 495 mila spettatori nella seconda.

“Il paradiso delle signore” è al 16,9% di share con 1 milione 541mila spettatori e, sempre sulla rete ammiraglia, “La Vita in diretta” conquista il 21,1% di share con 2 milioni 380 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 2 “I Fatti vostri” realizza nella prima parte il 7,4% di share (444 mila spettatori) e nella seconda ha avuto un seguito di 819 mila spettatori, con l’8,6% di share.

Nel pomeriggio “Ore 14” è stato visto da 977 mila spettatori pari all’8,6% di share e, a seguire, “BellaMa’” ottiene il 6,3% di share (598 mila spettatori) nella prima parte e sale all’8,3% di share (746 mila spettatori) nella seconda.

Su Rai 3 l’informazione di “Buongiorno Regione” realizza il 12,8% di share con 579 mila spettatori, “Agorà” sale e raggiunge il 6,1% di share e 292 mila spettatori, “Agorà Extra” segna il 5,6% di share e 238 mila spettatori, “ReStart” è al 4,7% di share e 201 mila spettatori, “Elisir” al 5,2% di share e 275 spettatori e “Quante storie” al 5,2% di share e 590 mila spettatori.

Nel pomeriggio sempre molto seguito “Geo” che ottiene il 12,7% e segna 1 milione 419 mila spettatori.

