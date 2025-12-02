RAI * “ASCOLTI TV” – 1/12 – INTERA GIORNATA: «RAI GENERALISTE + RAINEWS24: 2 MILIONI 927 MILA SPETTATORI (34,2%) / MEDIASET GENERALISTE + TGCOM24: 2 MILIONI 496 MILA SPETTATORI (29,2%)»

11.41 - martedì 2 dicembre 2025

Di seguito la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news, relativa a lunedì 1° dicembre, nei confronti di Mediaset a pari perimetro:

Intera giornata 2.00 – 26.00

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 2 milioni 927 mila spettatori; 34,2%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 2 milioni 496 mila spettatori; 29,2%;

Prima serata 20.30 – 22.30

TOTALE Rai generaliste + RaiNews24: 7 milioni 183 mila spettatori; 34,6%;

TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 6 milioni 436 mila spettatori; 31%

La tigre della Malesia ha colpito ancora dopo 50 anni.

Un successo straordinario per la prima puntata del remake di “Sandokan” tornato in onda su Rai 1.

Ha dominato incontrastata la prima serata televisiva oltrepassando i 6 milioni di telespettatori (6 milioni 233 mila) nella prima parte con il 32,9 % di share e nella seconda ha raggiunto il 35,3 % con 5 milioni 211 mila spettatori.

Su Rai 2 il film “The Covenant” realizza il 3,6 con 641 mila e su Rai 3 molto bene Massimo Giletti e il suo “Lo Stato delle Cose” al 6,3 % di share e 967 mila spettatori.

Ottimi riscontri per la seconda serata di Rai 1 con “Storie di sera” al 20,7% e 2 milioni 203 mila spettatori nella prima parte.

Sempre imbattibile il preserale della rete ammiraglia: “L’eredità”, si attesta al 27,5% di share con 4 milioni 905 mila spettatori.

Ottimi riscontri anche per access prime time, “Cinque minuti” di Bruno Vespa ottiene il 21,8 % con 4 milioni 511 mila spettatori.

A seguire, “Affari tuoi” supera i 5 milioni di spettatori (5 milioni 289 mila) pari al 24,5% di share.

Nella stessa fascia, su Rai 3, “Blob di tutto di più” ottiene 1 milione 111 mila spettatori con il 5,7% di share, “Il cavallo e la torre” il 5,1 % con 1 milione 71 mila spettatori.

Imperdibile per gli affezionati “Un posto al sole” al 7% con 1 milione 520 mila spettatori.

Nel daytime di Rai 1 “Unomattina” ottiene il 18,2% con 844 mila spettatori;

“Storie italiane” il 19,9% con 902 mila spettatori nella prima parte e il 18 % con 957 mila spettatori nella seconda.

Sempre più seguito, anche in vista dei pranzi per le festività, “È sempre mezzogiorno!” che ottiene il 17,6 % con 1 milione 715 mila spettatori.

Molto bene al solito il pomeriggio di Rai 1: “La volta buona” realizza, nella seconda parte, il 18% con 1 milione 660 mila spettatori.

A seguire “Vita in diretta” raggiunge il 21,2 % con 2 milioni 451 mila spettatori.

Su Rai 2 al mattino “I fatti vostri” arriva al 7,8% con 738 mila spettatori nella seconda parte.

Nel pomeriggio “Ore 14” totalizza oltre 1 milione di spettatori (1 milione 23 mila) con l’8,8% di share.

“BellaMa’” raggiunge il 6,5% di share con 596 mila spettatori nella seconda parte.

Su Rai 3 bene “Agorà” al 6,2 % con 287 mila spettatori;

“ReStart” al 5,4 % di share e 244 mila spettatori, “Elisir” al 7,2 % con 393 mila spettatori.

Nel pomeriggio “Geo” resta una certezza di consensi con il 13 % di share e quasi con 1 milione e mezzo di spettatori (1 milione 417 mila).

