MEDIASET – CANALE 5 * “GIGI E VANESSA – INSIEME” – 03/12: «D’ALESSIO E INCONTRADA CHIUDONO LO SHOW, GIUSTI E BISIO TRA GLI OSPITI PIÙ ATTESI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Domani mercoledì 3 dicembre 2025, in prima serata su Canale 5, terzo e ultimo appuntamento con “Gigi e Vanessa – Insieme”: il grande show che celebra l’amicizia e le emozioni condivise. Ospiti della serata: Max Giusti, Claudio Bisio, Geolier, Pio e Amedeo, Mahmood e Alessandra Amoroso, oltre a Gianluca Capozzi, Gianni Fiorellino, Ivan Granatino, Mavi, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Ste. Prodotto da R.T.I, “Gigi e Vanessa – Insieme” è un varietà che unisce persone, linguaggi e stili diversi, attraverso la forza della musica dal vivo e dal calore di due artisti legati da una profonda intesa artistica e personale. Un appuntamento imperdibile dove l’amicizia diventa il filo conduttore di un intrattenimento autentico e senza tempo.

