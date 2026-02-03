Popular tags:
RAI 5 * “ROLLING STONES: HAVANA MOON” – 04/02 (23.30) : «I ROLLING STONES CONQUISTANO L’AVANA, STORICO CONCERTO PER UN MILIONE E DUECENTOMILA FAN CUBANI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

11.33 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Lo storico, unico concerto dei Rolling Stones all’Avana, Cuba.

Diretto da Paul Dugdale, “Rolling Stones: Havana Moon” – che Rai Cultura propone mercoledì 4 febbraio alle 23.30 su Rai 5 – è il racconto di un concerto da record che contiene i successi “Jumpin” “Jack Flash”, “It’s Only Rock ‘n Roll”, “Gimme Shelter”, “Brown Sugar”, ” Satisfaction” e molti altri.

Girato alla fine dell’América Latina Olé Tour del 2016, vede Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts e Ronnie Wood eseguire un concerto spettacolare per oltre un milione e duecentomila di fan in adorazione.

