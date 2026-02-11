RAI 3 * “GEO” – 12/02 (16.10) : «LA CORRENTE DEL GOLFO CAMBIA IL CLIMA EUROPEO, LE COMUNITÀ SI ADATTANO ALLE NUOVE SFIDE AMBIENTALI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

09.39 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giovedì 12 febbraio, alle 16.10 su Rai 3, nuovo appuntamento con “Geo”, il programma sulla natura, l’ambiente e le culture del mondo prodotto da Rai Cultura e condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

In questa puntata Sveva Sagramola intervisterà Lorenzo Colantoni, giornalista ambientale e documentarista, autore della mostra multimediale e del libro: “Lungo la corrente. Viaggio nell’Europa che affronta il cambiamento climatico”.

Colantoni racconterà il ruolo chiave della corrente del Golfo, di come sta cambiando e di come alcune comunità agricole e di pescatori – dalla Spagna, all’Inghilterra alle Isole Svalbard – si stanno organizzando per “adattarsi” in modo attivo e propositivo al clima che cambia.

*

RAI * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING (CLICCA QUI)

*

RAI * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING (CLICCA QUI)