RAI 3 E RAIPLAY * “PETRARCA” – 07/02 (12.55) : «I LIBRI RACCONTANO L’ITALIA DEI CONTROVERSI E LUMINOSI ANNI OTTANTA, TRA SPORT E TRAGEDIE» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

Gli anni Ottanta? “Tutto e il contrario di tutto”. Così il giornalista e scrittore Enrico Deaglio, ospite di “Petrarca”, la rubrica della Tgr dedicata ai libri e al mondo della cultura, in onda sabato 7 febbraio alle 12.55 su Rai 3 e RaiPlay.

Intervistato da Gabriele Russo, Deaglio ci riporta nel decennio protagonista del terzo capitolo del suo libro “C’era una volta in Italia”, scritto con Ivan Carozzi.

Anni luminosi e al tempo stesso tetri, vivaci e tragici: la vittoria della Nazionale di calcio ai Mondiali del 1982 e l’omicidio di Piersanti Mattarella; la Milano da bere e la Palermo insanguinata dalle guerre di mafia. Fino al sipario: la caduta del muro di Berlino.

Dieci anni che hanno lasciato il segno. Nella Firenze della moda e dei club narrati da Bruno Casini; nei primi timidi tentativi di creazione della stazione spaziale internazionale con Amalia Ercoli Finzi, autrice de “Le ragazze della luna”; nello sport con l’esplosione del fenomeno Alberto Tomba raccontato da Giuseppe Pastore in “La bomba”. E nelle relazioni internazionali, con la fine di una Guerra fredda che oggi si rivede nella sfida per la Groenlandia analizzata da Marzio Mian in “Guerra bianca”.

