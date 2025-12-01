RAI 2 * “TG2INTV” – 03/12 (18.20) : «TORNA LA RUBRICA DEDICATA AL MONDO DELLO SPETTACOLO, FOCUS SU CULTURA E ARTE ITALIANA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

21.00 - lunedì 1 dicembre 2025

“Tg2inTv” torna con un nuovo appuntamento dedicato al mondo dello spettacolo e dei suoi protagonisti.

La puntata andrà in onda mercoledì 3 dicembre su Rai 2 alle 18.20.

Alla guida della rubrica, come sempre, Lisa Marzoli, che accoglierà in studio Greta Mauro che conduce insieme a Pino Strabioli “Caffè Italia” ogni lunedì alle 15.40 su Rai 3.

Il programma è un vivace e originale viaggio che prende spunto dalle città del territorio per affrontare questioni etiche, artistiche e culturali del nostro tempo.

Lo farà in ogni puntata parlando di letteratura, cinema, arte, teatro, spettacolo, provando sempre a mettere in discussione conformismi, luoghi comuni del presente con ospiti e filmati, anche d’archivio.

