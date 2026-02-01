RAI 2 * “TG2 ITALIA – EUROPA” – 02/02 (10.00) : «IL CARNEVALE DI VENEZIA E VIAREGGIO, LUIGI VERONELLI CENT’ANNI DALLA NASCITA» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

15.48 - domenica 1 febbraio 2026

Si aprirà, come di consueto, con gli aggiornamenti sui principali fatti di attualità dall’Italia e dal mondo l’appuntamento con “Tg2 Italia – Europa”, condotto da Marzia Roncacci, in onda domani, lunedì 2 febbraio, alle 10 su Rai 2.

L’approfondimento è dedicato al Carnevale. Se ne parlerà in studio con Alessandra Necci, storica, e Eva Carducci, giornalista. Collegamenti con Piazza San Marco a Venezia, dove tra balli e eventi si celebrano anche le imminenti Olimpiadi. E poi alla scoperta dei carri di Viareggio che in questa edizione hanno come tema centrale la pace.

Per la rubrica “Accadde oggi” verranno celebrati i 100 anni dell’indimenticato Luigi Veronelli, nato il 2 febbraio del 1926. Gastronomo, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, Veronelli ha contribuito in maniera significativa alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano. Con Umberto Broccoli verranno riproposte le sue “lezioni” alla trasmissione “A tavola alle sette” mentre Stefano Carboni, docente di sociologia dei Consumi Università Tor Vergata Roma, e Alessandro Regoli, direttore di “WineNews”, raccontano come e quanto abbia influenzato generazioni di coltivatori, vignaioli e esperti di enogastronomia. Infine i ricordi personali di Maurizio Zanella, fondatore di Ca’ del Bosco, e Franco Maria Ricci, presidente della Fondazione Italiana Sommelier.

