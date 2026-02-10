MEDIASET – RETEQUATTRO * “REALPOLITIK” – 11/02: «LABATE INTERVISTA CONTE, FOCUS SU SANREMO E CARO AFFITTI CON GUZZANTI E MUGHINI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
DOMANI SERA A
“REALPOLITIK”:
TOMMASO LABATE INTERVISTA GIUSEPPE CONTE
Un’intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà al centro del nuovo appuntamento di domani, mercoledì 11 febbraio, con “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro.
Con il commento di Sabina Guzzanti, una pagina sulle polemiche nate dalla notizia della co-conduzione della terza serata di Sanremo da parte Andrea Pucci, che ha generato il dietrofront del comico.
Infine, una pagina sul caro affitti che mette sempre più in difficoltà le famiglie italiane.
Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.
