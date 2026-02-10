Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

MEDIASET – RETEQUATTRO * “REALPOLITIK” – 11/02: «LABATE INTERVISTA CONTE, FOCUS SU SANREMO E CARO AFFITTI CON GUZZANTI E MUGHINI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
16.20 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

DOMANI SERA A
“REALPOLITIK”:
TOMMASO LABATE INTERVISTA GIUSEPPE CONTE

Un’intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà al centro del nuovo appuntamento di domani, mercoledì 11 febbraio, con “Realpolitik”, condotto da Tommaso Labate in prima serata su Retequattro.

Con il commento di Sabina Guzzanti, una pagina sulle polemiche nate dalla notizia della co-conduzione della terza serata di Sanremo da parte Andrea Pucci, che ha generato il dietrofront del comico.

Infine, una pagina sul caro affitti che mette sempre più in difficoltà le famiglie italiane.

Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)

Categoria news:
TV - RADIO - WEB - PRESS

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.