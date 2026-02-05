MEDIASET – ITALIA 1 * “COPPA ITALIA LIVE” – 05/02: «PALLADINO DOPO ATALANTA-JUVENTUS, ‘SERATA MAGICA MA ORA VIETATI I CALI DI TENSIONE CONTRO LA CREMONESE’» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

23.55 - giovedì 5 febbraio 2026

COPPA ITALIA – QUARTI DI FINALE

RAFFAELE PALLADINO:

“Serata magica, ma il merito è di chi è subentrato. Ora vietati cali di tensione”

Giovedì 5 febbraio 2026, nel post-partita della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia “Atalanta-Juventus”, l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino ha dichiarato in esclusiva a “Coppa Italia Live” su Italia 1: “Con il Monza battuta la Juve all’esordio e ora anche alla prima sfida con l’Atalanta vittoria. Io bestia nera della Juventus? Eh sì, è vero, i numeri dicono questo e non posso negarlo. Ma al di là delle statistiche personali, sono semplicemente felice. Ringrazio i ragazzi, la società e tutti i nostri tifosi: stasera sono stati fantastici, lo stadio era una vera bolgia e ci siamo fatti trascinare dal loro entusiasmo. È stata una serata perfetta, magica. Ci teniamo tantissimo a questa competizione, vogliamo essere competitivi fino alla fine. Stiamo dando continuità ai risultati e stiamo crescendo. Ci tengo a sottolineare l’impatto dei subentrati: Bellanova, Krstovic, Sulemana, Kossounou, lo stesso Pasalic che ha fatto gol. Chi è entrato ha fatto la differenza e questo è lo spirito che mi piace: conto su tutti. Più concreti della Juve? Sì, siamo stati concreti e cinici, compatti quando c’era da soffrire. Onestamente la Juve mi ha impressionato per forza e qualità: sono allenati da uno dei tecnici più bravi in circolazione, Luciano Spalletti, venivano da una striscia di risultati positivi importante, interrotta solo dal Cagliari. Questo dà ancora più valore alla nostra vittoria. La partita è stata molto “borderline”: potevano passare in vantaggio loro, bisogna essere onesti. Ma queste sono le partite che amo, giocate a viso aperto. Vi svelo un retroscena: a fine primo tempo ho chiesto alla squadra se preferissero abbassarsi un po’ per gestire. La risposta è stata no: volevano continuare ad andare forte in avanti. Questo è il segnale di un grande gruppo. Cosa manca per raggiungere la perfezione? Alessio (Tacchinardi, ndr) conosce bene questo ambiente e sa che il DNA di questa tifoseria e di questa società è sacro. Noi dovevamo solo ritrovarlo. Ho la fortuna di allenare un gruppo di grandi uomini, con valori umani e tecnici alti, che nelle difficoltà si sono compattati. Siamo in corsa su tre fronti e ci aspetta un mese durissimo tra Champions, Coppa e campionato. Ma adesso mi aspetto il vero salto di qualità: voglio una prova di grande maturità lunedì contro la Cremonese. Spesso in queste serate di gala ci esaltiamo, per poi cadere contro squadre sulla carta inferiori. Ecco, questo non deve succedere: non possiamo permetterci cali di tensione.”

