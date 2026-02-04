MEDIASET – ITALIA 1 * “COPPA ITALIA LIVE” – 04/02: «CHIVU: ‘NON DO VOTI ALL’INTER, VOGLIAMO DARE CONTINUITÀ A QUELLO CHE STIAMO COSTRUENDO’» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

23.55 - mercoledì 4 febbraio 2026

COPPA ITALIA – QUARTI DI FINALE

CRISTIAN CHIVU:

“Non do voti all’Inter. Vogliamo dare continuità a quello che stiamo costruendo”

Mercoledì 4 febbraio 2026, nel post-partita della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia “Inter-Torino”, l’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha dichiarato in esclusiva a “Coppa Italia Live” su Italia 1: “Un voto a questa Inter? Non do voti perché non faccio il giornalista e non faccio il fantacalcio. Sono contento per la prestazione, per quello che hanno messo in campo, per l’energia e per quello che siamo riusciti a creare. Poi nel finale abbiamo un po’ sofferto, è venuto fuori l’orgoglio degli avversari ma siamo contenti del passaggio del turno. Siamo tutti felici. Rabiot ha detto che senza il Milan, l’Inter avrebbe fatto un campionato a parte? Noi vogliamo essere competitivi e vogliamo dare continuità a quello che di buono è stato fatto in questi anni. Andiamo avanti con la convinzione e con il lavoro e continuiamo a fare buone prestazioni, consa che possiamo sempre migliorare. La scelta di cambiare tanti giocatori? Sappiamo con chi abbiamo a che fare e sappiamo il nostro lavoro. Qui serviva energia, gamba e tutto quello che hai. Sono state scelte in base a chi aveva energie e sono scelte fatte in base a gennaio e febbraio. Faccio i complimenti ai due ragazzi, Cocchi e Kamatè e anche al settore giovanile, posso citare tantissimi ragazzi, faccio complimenti agli allenatori delle giovanili, a Vecchi che sta svolgendo un grande lavoro con ragazzi che tornano utili anche al nostro percorso in questa stagione. Nessun rinforzo dal mercato? Un allenatore sa che una squadra può sempre migliorare a prescindere dal mercato. Si parla di cosa potrebbe servire e non sempre va a buon fine, abbiamo un gruppo valido. La società ha provato a fare fino in fondo a fare quello che abbiamo richiesto. Purtroppo, il mercato è sempre bastardo. Abbiamo 23 giocatori e i ragazzi dell’Under23 pronti a darci una mano. Proviamo a battere colpo su colpo per il proseguo del cammino di questa stagione. Preoccupato per la semifinale d’andata prima del derby? Io non sono mai preoccupato. Mi piace giocare, mi piaceva più che allenarmi già da giocatore. Avevo voglia e ambizione che non mancano mai in una società come l’Inter senza avere ossessioni e aspettative che possono creare delusioni. Lavoriamo sodo per farci trovare pronti, abbiamo giocatori validi che rispondono sempre pronti e ci danno una grossa mano.”.

