Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
ILSOLE24ORE

IL SOLE 24 ORE * MODA: «MILANO SI PREPARA (ANCHE) PER LA SETTIMANA DELLA MODA, MENTRE L’INDUSTRIA È IN RIPRESA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
08.00 - sabato 7 febbraio 2026

In collaborazione con Il Sole 24 ore riceviamo e pubblichiamo il link della seguente news.
Opinione ringrazia l’editore per la partnership multimediale.
///

Le collezioni donna per l’AI 26-27 saranno presentate con 54 sfilate fisiche, otto digitali, 73 presentazioni e 27 eventi. Intanto, nel terzo trimestre 2025 il fatturato dei settori “core” della moda italiana (tessile, abbigliamento, pelle, pelletteria e calzature) è finalmente tornato a crescere, dopo otto trimestri consecutivi di calo

Link alla notizia

Categoria news:
ILSOLE24ORE

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.