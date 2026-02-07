IL SOLE 24 ORE * MODA: «MILANO SI PREPARA (ANCHE) PER LA SETTIMANA DELLA MODA, MENTRE L’INDUSTRIA È IN RIPRESA»

08.00 - sabato 7 febbraio 2026

Le collezioni donna per l’AI 26-27 saranno presentate con 54 sfilate fisiche, otto digitali, 73 presentazioni e 27 eventi. Intanto, nel terzo trimestre 2025 il fatturato dei settori “core” della moda italiana (tessile, abbigliamento, pelle, pelletteria e calzature) è finalmente tornato a crescere, dopo otto trimestri consecutivi di calo

