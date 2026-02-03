Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
ECONOMIA-ILSOLE24ORE · ILSOLE24ORE

IL SOLE 24 ORE * ECONOMIA: «TECNOLOGIA, BONUS E DETASSAZIONE SPINGONO LA CONVERSIONE DEL PREMIO IN WELFARE»

07.30 - martedì 3 febbraio 2026

Un quarto dei lavoratori riceve il premio in beni e servizi e beneficia della defiscalizzazione. Il 70% dei contratti di secondo livello prevede la welfarizzazione del premio. Diverse le aziende che prevedono un bonus fino al 20% in caso di conversione, da Enel a Fincantieri, Eni, A2a. La detassazione fino a 3mila euro e la spinta tecnologica delle piattaforme digitali fa crescere le percentuali di conversione

