REGIONE VENETO* : «ZECCHINATO E DE BERTI: “FIRMATO IL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE”»

18.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Con l’avvio operativo del Protocollo d’intesa, la gestione della rete infrastrutturale del Veneto diventa integrata. Grazie a procedure e percorsi alternativi pianificati, siamo in grado di coordinare le infrastrutture autostradali e stradali sul nostro territorio, anche in vista della sfida olimpica di Milano Cortina 2026”.

Lo ha detto l’Assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Zecchinato, che oggi ha sottoscritto l’adesione del Veneto al Protocollo d’intesa tra la Regione e i concessionari quali Autostrade per l’Italia, Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Concessioni Autostradali Venete, Autostrade del Brennero, Autostrade Alto Adriatico, Superstrada Pedemontana Veneta, Anas, Veneto Strade, con il supporto della Polizia di Stato e delle Prefetture provinciali.

“Ringrazio Elisa De Berti per aver avviato questo importante percorso – sottolinea Zecchinato – promuovendo uno schema di accordo capace di elevare gli standard di sicurezza per la mobilità di persone e merci. Parliamo di un’infrastruttura complessa, con 650 chilometri di autostrade e 2.730 chilometri di rete viaria regionale e statale: numeri che confermano come il Veneto sia uno snodo logistico europeo dove la sinergia tra gestori non è un’opzione, ma una necessità per garantire efficienza e sicurezza”.

“Il Protocollo non è solo un atto formale, ma si traduce in tecnologia al servizio del cittadino – precisa il consigliere delegato alle Infrastrutture De Berti –. Grazie alla collaborazione tra enti, abbiamo messo a terra una piattaforma digitale capace di monitorare in tempo reale l’intera rete infrastrutturale. Si tratta di un servizio gratuito e intuitivo, accessibile da qualsiasi dispositivo, che consente di pianificare i propri spostamenti, evitando criticità e cantieri. Uno strumento nato dalle esperienze maturate in grandi eventi come la Coppa del Mondo di sci e il Giro d’Italia e che rappresenta la nostra risposta alla sfida olimpica, ma non solo. Offriamo ai cittadini e ai visitatori un Veneto più sicuro, connesso e pronto a gestire i grandi flussi di mobilità del futuro”.