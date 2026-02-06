REGIONE VENETO* : «ASSESSORI MANTOVAN E ZECCHINATO ALLA PRIMA ASSEMBLEA PUBBLICA DEL POLESINE SUPERIORE A CASTELMASSA»

18.00 - venerdì 6 febbraio 2026

Domani, sabato 7 febbraio, gli Assessori con delega agli Enti locali e Riordino territoriale della Regione del Veneto, Marco Zecchinato, e all’Istruzione e Cultura, Valeria Mantovan, saranno a Rovigo in occasione della prima Assemblea pubblica del Polesine Superiore.

L’appuntamento segna l’avvio ufficiale della Conferenza dei Sindaci, nuovo organismo di coordinamento territoriale istituito dalla Regione del Veneto con la legge regionale 33/2024.

L’incontro è previsto alle 10 al Teatro Cotogni.

