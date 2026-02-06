REGIONE TOSCANA * :«IL TURISMO: PROSPETTIVE E SFIDE»

19.30 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

‘Regione e Comuni all’opera – Note e strumenti per il turismo in Toscana’ è il titolo del convegno, organizzato da Anci in collaborazione con Regione, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, che si terrà mercoledì 4 febbraio al Teatro Niccolini, a Firenze (via Ricasoli 3).

L’appuntamento sarà l’occasione per aprire un confronto e condividere gli strumenti necessari per affrontare le prossime sfide del turismo in Toscana.

Interverranno, tra gli altri, il presidente Eugenio Giani, l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras, la presidente di Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi Susanna Cenni, il direttore di TPT Francesco Tapinassi e quello di FST Franscesco Palumbo.

Alle 11.45 si terrà un punto stampa.