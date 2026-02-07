Popular tags:
REGIONE LOMBARDIA * : «PALAZZO LOMBARDIA, LUNEDÌ 9 FEBBRAIO ASSESSORI LA RUSSA E CARUSO INTERVENGONO A EVENTO IN MEMORIA DI PINUCCIO TATARELLA»

10.00 - sabato 7 febbraio 2026

Gli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile) e Francesca Caruso (Cultura) intervengono, lunedì 9 febbraio alle ore 18, in Sala Biagi a Palazzo Lombardia a Milano, all’evento dedicato al ricordo di Pinuccio Tatarella, in occasione dell’anniversario della scomparsa dell’ex vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni, Europarlamentare e Deputato per 20 anni.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Tatarella in collaborazione con Regione Lombardia, è articolato in due sessioni per riflettere sul ruolo dell’intellettuale d’azione nella Seconda Repubblica e su un confronto istituzionale tra Destra e Sinistra.

Previsti i saluti istituzionali di Fabrizio Tatarella, nipote di Pinuccio, e gli interventi del presidente del Senato Ignazio La Russa e dell’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema.

L’appuntamento è fissato per le ore 18, presso Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), Sala Biagi, ingresso N4.

