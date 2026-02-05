Popular tags:
REGIONE LOMBARDIA * : «ISEO/BS, ASSESSORI LUCENTE E MASSARI DOMANI A TAVOLO DI CONFRONTO LINEA FERROVIARIA BRESCIA-ISEO»

18.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Gli assessori regionali Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e Debora Massari (Turismo, Marketing territoriale e Moda) partecipano domani, giovedì 5 febbraio, ad un incontro ad Iseo (BS) per fare il punto sull’andamento della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo.

Al tavolo tecnico intervengono i sindaci della tratta interessata, amministratori, oltre a dirigenti e tecnici di Trenord e Ferrovienord.

Al termine del confronto (intorno alle 11.15) si terrà un punto stampa.

– ore 11,15 Municipio di Iseo (piazza Garibaldi, 10 Iseo/Bs), sala Consiliare.

