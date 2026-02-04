REGIONE LOMBARDIA * : «DONAZIONE SANGUE, FIRMATO IL PROTOCOLLO IN REGIONE LOMBARDIA TRA AVIS E VIGILI DEL FUOCO. PRESIDENTE FONTANA: LA SINERGIA TRA VOLONTARIATO E ISTITUZIONI RAPPRESENTA UN VALORE AGGIUNTO»

10.01 - mercoledì 4 febbraio 2026

Sottoscritto a Palazzo Pirelli il protocollo d’intesa tra AVIS Nazionale e Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari (ANVVFV), finalizzato a promuovere la cultura della donazione di sangue e plasma e a rafforzare l’impegno solidale sul territorio.

Alla firma hanno partecipato i presidenti dei due enti, Oscar Bianchi per AVIS Nazionale e Sergio Aureli per l’ANVVFV, alla presenza dell’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, e dell’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa.

“Regione Lombardia – ha commentato il presidente Attilio Fontana – è orgogliosa di sostenere e tenere a battesimo una collaborazione così importante tra due realtà fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.

In un momento storico di grande rilevanza per il nostro territorio, la sinergia tra volontariato e istituzioni rappresenta un valore aggiunto concreto per il bene comune”.

L’accordo firmato a Palazzo Pirelli prevede il coinvolgimento delle rispettive sedi territoriali per promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte agli appartenenti ai Vigili del Fuoco Volontari e all’intera cittadinanza, favorendo la costituzione di gruppi di donatori AVIS tra i vigili del fuoco volontari.

Un’azione concreta per contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di sangue ed emocomponenti, attraverso le unità di raccolta AVIS e delle aziende sanitarie.

La sottoscrizione del protocollo assume un valore ancora più significativo a pochi giorni dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, evento che porterà sul territorio milioni di persone e che richiede scorte adeguate di sangue e plasma per garantire la piena sicurezza sanitaria.

“Due eccellenze del nostro Paese – ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso – firmano oggi un accordo importante.

Si tratta di pilastri del mondo del volontariato che si uniscono per portare avanti un esempio di donazione tra i più necessari.

La nostra regione anche in questo ambito rappresenta un punto di riferimento, ma dobbiamo migliorare i numeri della raccolta plasma.

Il dono di sangue e plasma, infatti, è fondamentale in tantissime situazioni.

Pensiamo ad esempio a quanto avvenuto lo scorso anno a Christian Di Martino, il poliziotto ferito a Milano, che durante l’intervento chirurgico ha avuto bisogno di oltre 100 sacche di sangue.

Ricordiamocelo sempre: dietro a ogni operazione, più o meno complessa, c’è sempre la disponibilità di emocomponenti.

Grazie ad AVIS e ai Vigili del Fuoco Volontari”.

“La promozione del volontariato e della cultura della solidarietà – ha sottolineato l’assessore Romano La Russa – è una priorità per Regione Lombardia.

I Vigili del Fuoco volontari sono un presidio essenziale per la sicurezza delle nostre comunità e, con questo protocollo, rafforzano ulteriormente il loro impegno civico anche nella tutela della salute collettiva”.

La collaborazione tra AVIS e ANVVFV guarda dunque alla promozione del volontariato, al sostegno reciproco nelle attività di interesse sociale e al rafforzamento delle sinergie operative, in linea con l’impegno di Regione Lombardia a essere sempre più la casa della solidarietà e della professionalità al servizio della collettività.